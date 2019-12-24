شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مسرحية "علاء الدين" بموسم الرياض قبل بدء عروضها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية الكوميدية الاستعراضية علاء الدين للنجم أحمد عز عن نفاد تذاكر جميع أيام العرض للمسرحية التى تنطلق أولى عروضها غدا الأربعاء على مسرح الأميرة نورا ، وأبدى المخرج والمنتج مجدى الهوارى الشريك المؤسس لكايرو سعادته بنفاد التذاكر، خاصة أن تلك الفترة تتزامن مع امتحانات منتصف العام فى المملكة العربية السعودية.

ونشر المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه على إنستجرام صورة لأبطال المسرحية وعلق عليها قائلا "كتيبة الإعدام.. ربنا ينصرنا.. قبل العرض بـ 24 ساعة.. محتاجين دعوتكم.. مسرحية علاء الدين فى الرياض"، وسيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورا ابتداء من يوم 25 إلى 28 ديسمبر الحالي.

وأقام بندر الإيداء، مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، أول أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لأسرة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض وكل أبطال العمل. Advertisements

مسرحية علاء الدين إخراج مجدى الهوارى و بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجنى)، و هشام إسماعيل(الوزير جعفر) و سامى مغاورى (السلطان) ، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون) .