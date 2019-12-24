شكرا لقرائتكم خبر عن قديم وجديد على شاشات التليفزيون والسينما فى الكريسماس .. اعرف الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلع أنظار الملايين حول العالم إلي شاشات السينما والتليفزيون في انتظار الجديد مع رحيل عام وحلول عام جديد، ومع اقتراب فترة أعياد الكريسماس، والعام الجديد، تمتلئ الشاشات بـ مختلف الأفلام التي تعلق بها الكثير منذ صغرهم، جنبا إلي جنب مع بعض الأعمال التي يشاهدونها لأول مرة.

ويبحث البعض عن السفر لوجهات جديدة أو معتادة كل عام، وكل ذلك من خلال شاشة التليفزيون أو السينما، ولذلك نرصد 5 أفلام تمكنك من الاحتفال بالكريسماس والعام الجديد، بعيدا عن فيلم Home Alone، الذى طرح منه جزئين، وتعلق به الكثيرون من أطفال الماضى والحاضر، وتعمل ديزنى حاليا على إحياء الفيلم من جديد، بأبطال جدد.

إذا كنت من محبى شاشات التليفزيون، والجلوس في المنزل، يوجد العديد من الأفلام التي يمكنك الاستمتاع بها، وأول فيلم هو A Christmas Prince، العمل الذى طرح عام 2017، على إحدى منصات البث، ويدور في إطار رومانسي ودرامي، حيث تذهب صحفية إلى آيسلندا لتعمل على قصة جديدة، عن أمير يستعد أن يكون ملكا، والعمل من بطولة روز ماكيفر، بن لامب، أليس كريج، سارة دوجلاس، إيما لويزسوندرز، ثيو ديفاني، وغيرهم.



A Christmas Prince

وثانى فيلم هو The Holiday Calendar، العمل يدور في إطار درامي، ورومانسي، من بطولة بطلة مسلسل The Vampire Diaries كات جراهام، وكوينسي براون، إيثان بيك، رون سيفاس جونز، جينيل ويليامزعلى حسن.

ويدور حول أجندة سحرية، ورثتها مصورة مجتهدة، والتي ستسعى من خلالها، الحصول على أفضل إجازة عيد ميلاد لها.

وثالث فيلم هو " Noelle"، الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية آنا كيندريك، وتلعب دورابنة " سانتا " التى تجد نفسها مضطرة للسيطرة على شركات وأعمال العائلة.

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ويشارك آنا كيندريك بطولة العمل عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم بيلي ايشنر و بيل هيدر وشيرلي ماكلين و جيسون انطون وغيرهم، ومن إنتاج شركة ديزنى، وطرح في 12 نوفمبر الماضى.

أما عن محبى شاشات السينما، فيمكنهم مشاهدة فيلم الدراما والرومانسية Last Christmas، الذى طرح في 8 نوفمبر الماضى، وتقوم ببطولته بطلة مسلسل Game Of Thrones، إيمليا كلارك، ويشاركها في بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.



Last Christmas

وتدورأحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ولمحبى أفلام الرعب طرحت شركة Universal Pictures، فيلم Black Christmas، وذلك يوم 13 ديسمبر الجاري، ويدور العمل حول كلية هوثورن التي تهدأ بسبب العطلات، ومن ثم تحدث جرائم قتل غامضة واحدة تلو الأخرى، حيث يتم قتل الفتيات بنادي نسائي في الحرم الجامعي من قبل مطارد مجهول، ولكن القاتل على وشك أن يكتشف أن شابات هذا الجيل لسن على استعدادات لأن يصبحن ضحايا تعساء أثناء خوض معركة حتى النهاية.

فيلم Black Christmas من إخراج صوفيا تاكال، التي شاركت في التأليف جنبًا إلى جنب مع إبريل وولف، والعمل من إنتاج شركة Universal Pictures.



Black Christmas

ومن بطولة إيموجين بوتس، عاليه شانون، ليلي دونوهيو، بريتاني أوجرادي، كالب إيبهارت، كاري الويس، سيمون ميد، مادلين آدمز، ناتالي موريس، بن بلاك، زوي روبينز، ريان ماكنتاير.، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 8 مليون دولار أمريكى.