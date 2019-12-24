صور وفيديو| "كندة حنا مع أطفالها.. ونانسي وبابا نويل".. فنانون يحتفلون بـ"الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بصور ومقاطع فيديو، في أثناء احتفالاهم بـ"الكريماس"، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم أبرز النجوم الذين احتفلوا بـ"الكريسماس"، اليوم، عبر صفحاتهم..

محمد محمود عبدالعزيز

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز، صورة جديدة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة نجوم الفن، يحتفلون بأعياد "الكريسماس".

وعلق: "عيد ميلاد سعيد ليكم جميعا، كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير"

وظهر في الصورة كريم محمود عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، وزوجها المذيع رامي رضوان، والفنان كريم فهمي.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، رفقة "بابا نويل"، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد لكل شخص".

نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم مقطع فيديو، ظهرت فيه بملابس "بابا نويل"، وقالت: "عيد الميلاد عيد السنة، بدنا بدأ السنة بأعمالنا وصمودنا ومحبتنا، ينعاد عليكن بسلام الله بمناسبة عيد الميلاد".

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا مقطع فيديو لشجرة "الكريسماس"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد ميلاد مجيد".

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ديانا حداد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس من اللون الأحمر، وبجانبها باقة من الورود الحمراء، وعلقت :"أتمنى للجميع عيد ميلاد مجيد سعيد".

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فهيا بجانب شجرة "الكريسماس"، وعلقت :"عيد ميلاد مجيد".

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة تجمعها بـ"بابا نويل"، وبجانبها شجرة الكريسماس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا أبنه الفنان عاصي الحلاني، صورة تجمعها بجدتها، وبجانبهما شجرة "الكريسماس"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، صورًا تجمعها بأبنائها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد الميلاد لا يعني الهدايا التي تحت الشجرة، عيد الميلاد يعني الأشخاص الذين يحيطون الشجرة".

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، صورة لها منذ الطفولة مع بابا نويل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ما بعرف ليه مصدومة هالقد بها الصورة، يمكن كانوا إخواتي عم يجربوا يسبقوني يفتحوا الهدايا قبلي، ينعاد على الكل بالخير، وتكون هالليلة بشارة لأيام ناطرتنا كلنا".