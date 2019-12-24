مع هاجر أحمد وحجازي.. راندا البحيري تنشرا صورا من كواليس "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة راندا البحيري صورا من كواليس تصوير مسلسل الأخ الكبير، عبر حسابه على إنستجرام.

وعلقت: "كواليس مسلسل الأخ الكبير، استنونا خلاص قريب جدا، الصورة الأولى مع واحد من أشطر وأرقي حد من فريق الإنتاج المحترم عمرو الشال، اللي جمعني بيه مسلسل سلسال الدم لمدة سنين طويلة، الصورة التانيه مع الفنان النجم الحميل الخلوق جدا المتواضع محمود حجازي، والنجمه الجميلة هاجر أحمد، ودكتورنا أشرف زكي، الأخ الكبير إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبدالفتاح، إنتاج سينرجي".

يذكر أن مسلسل الأخ الكبير، 45 حلقة، ويعرض خارج الموسم الرمضاني، ومن بطولة الفنان محمد رجب.