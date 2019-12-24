الحلفاوي عن "الزمالك": "كلمتين ممكن يزعلوا بعض الأهلوية مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان نبيل الحلفاوي عن وضع نادي الزمالك بسبب خسارته عدد كبير من النقاط منذ بداية الدوري.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "كلمتين ممكن يزعلوا بعض الأهلوية مني، أنا غير مستريح لما يمر به الزمالك، مش في مصلحة الكرة المصرية ولا في مصلحة حد بما فيهم الأهلي.
مش للدرجة دي يعني، أتمنى أن يتماسك وألا يواصل النزيف بهذا المعدل غيرالمناسب لتاريخه ومكانته وعناصره الفنية، لو الكلام ده هيزعل الزمالكاوية همسحه فورا".
ويحتل الزمالك، الذي يلعب بعد قليل مباراته أمام الإنتاج الحربي، المركز الرابع، بـ14 نقطة، من 8 مباريات.
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