فيديو| تدريبات للصاوي وتامر حسني.. والأخير ينصح بعدم تقليدها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان تامر حسني فيديو يجمعه بالفنان خالد الصاوي، وهما يؤديان تدريبات في إحدى الصلات الرياضية، وينفذان تدريبات على بعض المشاهد في فيلم الفلوس.

وعلق حسني على الفيديو: "فترة الاستعدادات البدنية قبل تصوير فيلم الفلوس، وآخر تمرين في الفيديو محدش يحاول يعمله إلا اللي بيتمرنوا كويس عشان محدش يتخبط أو يتعور صباحكم عسل، إن شاء الله بكرة أول يوم عرض فيلم الفلوس بجميع سينمات مصر والوطن العربي".

ويقام مساء اليوم عرض خاص لفيلم الفلوس بحضور أبطاله وبعض الصحفيين والإعلاميين، فيما يبدأ عرضه بدور العرض غدا، الأربعاء.

الفيلم بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.