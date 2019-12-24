أيمن بهجت قمر عن سنة 2019 "ما كنتش سنة حلوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث المؤلف أيمن بهجت قمر عن عام 2019، ووصفه بأنه عام غير جيد، لوفاة ابن عمه، كما تمنى أن يكون عام 2020 أفضل.
وكتب قمر تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" ٢٠١٩ ما كانتش سنه حلوة يكفي وفاة ابن عمي كان حدث كفيل انه يحبطني عملت اغاني ظريفه ما عملتش فيلم السنه دي لإني مشغول بمسلسل فلانتينو، اول كتاباتي مع الزعيم وكان لازم اركز فيه يارب ٢٠٢٠ تبقى سنه كويسة".
"فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبدالعزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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