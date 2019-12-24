وبخه مأمور السجن لهذا السبب ..حكايات محمد فريد في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل اليوم الفنان محمد فريد بعيد ميلاده الـ79، إذ إنه من مواليد 24 ديسمبر عام 1940، بدأ عمله في المجال الفني بفيلم "السقا مات"، مع وحش الشاشة الفنان القدير فريد شوقي والفنانة القديرة تحية كاريوكا، ثم بدأت تتوالى أعماله الفنية واستطاع أن يلفت الأنظار إليه.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعرض في السطور التالية أبرز الحكايات في حياة الفنان القدير محمد فريد، وفقًا لحواراته سابقة له في عدد من البرامج أبرزها CBC:

-ولد فريد في محافظة بني سويف، التحق بالمراحل التعليمية، إلى أن وصل لمرحلة الثانوية وهناك ترك العنان لمواهبه في مجال الموسيقى.

- تدرب على أكثر من آلة موسيقية مثل العود والناس والطبلة والكمان، خلال دراسته في مدرسة بني سويف الثانوية.

- طلب الفنان عبدالله فرغلي مقابلته خلال تدريسه مادة اللغة الفرنسية بالمدرسة ذاتها، بعدما شاهد مهاراته في عزف الناي.

- استأجر عبدالله فرغلي قاعة عرض سينمائي، ونصب فيها مسرحًا لعرض الأعمال الفنية، أبرزها 30 يوم في السجن، وهو العمل الذي جسد فيه "فريد"، شخصية الخادمة مريم.

- بدأ فريد مشواره الفني في الستينات، تنقل كثيرًا بين العزف ومسرح العرائس، إلى أن استقر به الحال على شاشات التليفزيون وفي الأفلام وعلى خشبة المسرح.

- قرر "فريد"، بعد ذلك الانتقال إلى القاهرة وتحديدًا شارع محمد علي، وانضم لفرقة المطرب الراحل عبد العزيز محمود، ومحمد رشدي وشفيق جلال، وسيد الملاح.

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- في عام 1967، انضم للمعهد العالي للفنون المسرحية، وزامل دفعة النجوم فاروق الفيشاوي، سامي العدل، عماد رشاد، وإبراهيم يسري.

- أعجب المخرج صلاح أبو سيف بموهبته خلال تدرسيه بالمعهد، وطالبه بالتوجه إلى ستوديو الأهرام، وهناك تم اختياره ليقدم شخصية "صبي كاريوكا"، في فيلم السقا مات، وقال عن هذه التجربة: " دي الخضة الأولانية قدام الكاميرا.

- في عام 1983، شارك محمد فريد في فيلم "حب في الزنزانة"، مجسدًا شخصية جامع القمامة، واتقن الشخصية حتى ظن مأمور السجن إنه "زبال" فعلًا ونهره ووبخه وطالبه بمغادرة السجن، حتى أنقذه مساعد المخرج من الموقف، فقال فريد عن ذلك: " أنا قولت خلاص بقى أنا هخرج من هنا اشتغل زبال على طول".

- اختاره الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، لتجسيد شخصية "طأ طأ" صبي العالمة في المسلسل الأكثر شهرة "ليال الحلمية"، في الأجزاء الـ5.

- شارك فريد أيضًا في العديد من الأفلام "البحث عن فضيحة، احكي يا شهرزاد، الديلر.

- وعدد من المسلسلات، منها: "أنا وانت وبابا في المشمش، الشهد والدموع، كناريا وشركاه، استاذ ورئيس قسم".

- في عام 2015، أثار محمد فريد الجدل بصورة له وهو حليق الرأس، مما دفع البعض للظن بأنه يعاني من الإصابة بمرض السرطان، حتى كشف أن هذا "اللوك" هو جزءًا من أحداث الفيلم القصير الذي شارك فيه وهو "حار جاف صيفًا".