(صورة)..ناهد السباعي تبرز رشاقتها بـ"اليوجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها بصور جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت السباعي في الصورة واقفة على رأسها تؤدي حركات اليوجا

وشاركت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا في الفيلم القصير" هذه ليلتي" الذي نافس في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.