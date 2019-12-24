كندة علوش تهنئ عمرو يوسف على "سيف الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف على بطولة مسلسل "سيف الله"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.

ونشرت كندة البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"ألف مبروك وبالتوفيق، مسؤولية كبيرة بس أنا متأكدة إنك حتكون قدا".

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "سيف الله..خالد بن الوليد"، قد طرحت، أمس، البوستر، وظهر عمرو يوسف خلاله مرتديًا زي الشخصية، إذ ظهر بالزي العسكري المستخدم في الحروب -آنذاك- باللون الأسود، ممسكًا بيده السيف.

ودوّن صناع العمل على البوستر، أن المسلسل مأخوذ عن "عبقرية خالد" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.