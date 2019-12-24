تراند اليوم : إليسا عن ليلة الميلاد: "حضّرو حالكن لهالليلة"

وكتبت إليسا على حسابها في تويتر :" عم نستعد لأجمل ليلة بالسنة.. ليلة ميلاد يسوع المسيح بكل الحب والسلام بالدني.. حضّرو حالكن لهالليلة بكتير سلام، وصلّوا لكل اللي بتتمنوه وللبنان وكل دولة من دولكن العربية".
يذكر أن إليسا تتفاعل في الأاونة الأخيرة بصورة واسعة مع القضايا العامة التي تخص الشعوب العربية والإسلامية، حيث أعربت مؤخرا عن أسفها لما يحدث لمسلمي الإيغور.
وكتبت في تدوينة على حسابها في تويتر : " الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية ".