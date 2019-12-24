تراند اليوم : "هذه الليلة".. رسالة خاصة من أصالة لتركي آل الشيخ

وجّهت الفنانة السورية أصالة رسالة لرئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، قالت فيها: "هذه الليلة لنّ تكون لتكريم موهوب كبير في صناعة أعمال حفرت في وجدان الملايين ، بلّ سنحتفل بذكرياتنا معه على مرّ السنين بأعمال قوّمت مشاعرنا ، وهذّبت سمعنا ، ورتّبت أحلامنا.



وأضافت: "جعلت منّها واقعا نحياه معه في دقائق تختصر أزمان ، له تعابير لا يقوى عليها سواه ، جريء حسّاس ، وعميق جدًّا وبسيط ، هو الإبداع في قمّته".



وختمت أصالة : "يتماهى مع التناقضات في شعره ، يصالح الحزن والفرح معًا ، وكأنّ لا شيء مُطلق في أيّ شعور ، يُسعدني جدًّا أنّ أُشارك هذه الليله ، ببعض منّ ذكريات .. تركي".