فيديو وصور.. أصالة وأنغام تتألقان في حفل بعض من ذكرياتي

تألقت كل من النجمتين أصالة وأنغام، في ليلة من أروع ليالي موسم الدرعية، والتي جاءت تحت أسم بعض من ذكرياتي.. تركي.

ونشرت أنغام بعض صور من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كما نشرت أصالة بعض صور إطلالتها من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وخطفت كلتهما الأنظار من الأداء الرائع و الإطلالات المبهرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكان ذلك الحفل الأول الذي يجمع بين

أثنتين من ألمع نجوم الغناء العربي.

يذكر أن شهد ميدان الدرعية، بالمملكة العربية السعودية، واحدًَا من أضخم حفلاته، وذلك بإشتراك كل من: أسماء لمنور، أصالة نصري، أنغام، داليا مبارك، أميمة طالب.