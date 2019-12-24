لأول مرة .. محمد رمضان وسعد لمجرد في حفل غنائي

يحيي النجمhن محمد رمضان وسعد لمجرد حفلًا غنائيًا ضخمًا، والذي يجمعها معًا للمرة الأولى، ومن المقرر إحياءه يوم الجمعة الموافق 10 منشهر يناير المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي.
ويأتي الحفل تحت أسم الأسطورة والمعلم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، بدولة الإمارات.
يذكر أن النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد طرحا مؤخرًا كليب بعنوان إنساي، كما كسر الكليب حاجز الـ 193 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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