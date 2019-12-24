قالت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى إنها بدأت تصوير فيلم جديد يحمل اسم باركود 615 خلال الفترة حاليًا. وأضافت الطرابلسي في تصريح خاص لـ بوابة الوفد: أن العمل يدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب والعمل من بطولة الفنان طارق صبري. يدور أحداثه في إطار من التشويق والرعب والعمل من بطولة الفنان طارق صبري. Advertisements ويشار أن آخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسي، مسرحية 3 أيام في الساحل، بطولة محمد هنيدي، ندى موسى، مها أبوعوف، محمد محمود، محسن منصور، محمد ثروت، أحمد فتحي، وبيومي فؤاد، ومن تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. سامية الطرابلسى تكشف لـ الوفد تفاصيل فيلمها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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