فن ومشاهير

شاهد.. فودافون تتعاقد مع محمد هنيدي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت فودافون اليوم توقيعها مع أيقونة الكوميديا فى مصر والعالم العربى محمد هنيدى لتقديم مفاجأت وخدمات لعملائها لم تفصح عن تفاصيلها بعد وذلك بالتعاون مع شركة فيكتورى لينك لخدمات المحتوى.
تأتى تلك الشراكة استكمالا لاستراتيجية

فودافون مصر في العمل على تقديم كل ما هو جديد فى مجال المحتوى الرقمى والخدمات المضافة بهدف تقديم تجربة متميزة للعميل وقد زار النجم محمد هنيدى مقر شركة فودافون اليوم وكان فى استقباله محمد عبدالله رئيس القطاع التجارى وكريم عيد رئيس قطاع التسويق الرقمى ومحسن شعرانى رئيس قسم الخدمات المضافة ونهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام وإنجى الصبان الرئيس التنفيذى لشركة فيكتورى لينك وقيادات شركة فودافون مصر وفيكتورى لينك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فودافون تتعاقد مع محمد هنيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا