بالصور.. محمد عز يتعاقد مع شركة مزيكا

تعاقد النجم محمد عز مع شركة "مزيكا" على تقديم مجموعة من الأغنيات المنفردة خلال الفترة القادمة، وقام عز بتوقيع التعاقد مع المهندس "هشام الجزار" العضو المنتدب لشركة "مزيكا" بحضور مينا نور مدير أعمال الفنان محمد عزّ وأحمد سحاب مدير الميديا يشركة ديجيتال ساوند. وعقب التوقيع صرَّح محمد عز بأنه سعيد بتعاونه مع شركة "مزيكا" ووصفها بأنها أكبر شركة إنتاج فى الوطن العربى وأكد بأنه سيحرص على تقديم أفكار مختلفة من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة والتى ستناسب العديد من أذواق الجمهور . أكبر شركة إنتاج فى الوطن العربى وأكد بأنه سيحرص على تقديم أفكار مختلفة من خلال مجموعة من الأغنيات الجديدة والتى ستناسب العديد من أذواق الجمهور وانتهى الفنان محمد عز من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "فاكرينى مرتاح"، من كلمات وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة . الحكيم، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة وقال الفنان محمد عز:" الغناء كان حلمى منذ فترة قبل احترافى للتمثيل، وعندما التقيت بالملحن شريف حمدان وعرف بموهبتى فى الغناء تحمس لى وشجعنى على خوض التجربة، وبالفعل تعاونا من قبل فى أغنية "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القبارى، وتوزيع موسيقى باسم منير، وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب وهذا ما دفعنى على الاستمرار فى مجال الغناء". Advertisements

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