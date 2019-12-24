حسن الشافعي يطلق أغنية مامي كوسا يناير القادم

أعلنت شركة "ذا بيسمينت ريكوردز" للإنتاج الفني أن الفنان حسن الشافعي سيقوم بإطلاق أحدث أعماله في شهر يناير القادم مع بداية العام الجديد وهي أغنية تحت اسم "مامي كوسا".

ويتعاون الشافعي فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة" في أول لقاء يجمع بين الثلاثة، والأغنية من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.

وكان الموزَّع الموسيقي حسن الشافعي قد قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، منوهًا

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أن الأغنية سيتم الإعلان عنها في بداية عام 2020.

يذكر أن الفيديو الخاص بالأغنية تم تصويره في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي في مزيج أصبح حسن الشافعي من رواده، لتكون كلمات الأغنية وروحها إضافة جديدة للأذن العربية، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية والموسيقى الشرقية.

وتعتبر الأغنية هي السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، حيث كانت آخر أعماله

"قلبك وين" والتي تعاون فيها مع الفنان الليبي "بهجت" و تم طرحها في يونيو 2019 وتصدرت الأغنية قائمة الأغاني الأكثر استماعًا علي Spotify في ٢٠١٩.

وقال محمد الشاعر، مدير وشريك "ذا بيسمينت ريكوردز"، إن الأغنية الجديدة تأتي نتاج تعاون على عدة مستويات بين الأشخاص الذين اشتركوا في تقديمها، من الكلمات إلى الألحان والموسيقى، وستناقش نماذج العديد من الشخصيات التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا والتي تجتمع في حفلة بقصر من زمن آخر وموسيقى وكلمات تعبر عن اليوم. أضاف الشاعر أن الفنان أحمد سعد وإسلام كنكة سيظهران بشكل مختلف كما يبدو من البوستر الدعائي وسيظهر ذلك الاختلاف واضحًا في الڤيديو الخاص بالأغنية.