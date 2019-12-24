زهرة رامي تنضم لراديو إينرجي بداية 2020

تنصم المذيعة زهرة رامي لراديو إينرجي، تردد 92.1 بداية العام الجديد 2020.

ومن المقرر أن تقدم رامى برنامج "إصحى بإنرجي" من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا والذي سيضم العديد من الفقرات المختلفة والمتنوعة.

جدير بالذكر أن زهرة رامي بدأت رحلتها في مجال الإذاعة منذ عام 2010، كما قامت أيضًا بالمشاركة في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية. بإنرجي" من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا والذي سيضم العديد من الفقرات المختلفة والمتنوعة.جدير بالذكر أن زهرة رامي بدأت رحلتها في مجال الإذاعة منذ عام 2010، كما قامت أيضًا بالمشاركة في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية.

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