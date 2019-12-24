كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راندا البحيري تشارك جمهورها بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "الأخ الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة راندا البحيري، أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور جديدة لها برفقة مجموعة من الفنانين من كواليس مسلسلها الجديد" الأخ الكبير"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .

علقت" البحيري" على الصور:" كواليس مسلسل الأخ الكبير استنونا خلاص قريب جدا الصورة الأولى مع واحد أشطر وأرقي حد من فريق الإنتاج المحترم عمرو الشال اللى جمعني بيه مسلسل سلسال الدم لمدة سنين طويلة الصورة الثانية مع الفنان النجم الجميل الخلوق جدا المتواضع محمود حجازي النجمة الجميلة هاجر أحمد والدكتور أشرف ذكى الأخ الكبير إخراج إسماعيل فاروق، تأليف أحمد عبد الفتاح شركة سينرجي"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

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مسلسل "الاخ الكبير"

شاركت الفنانة راندا البحيرى، فى مسلسل الاخ الكبير، وعدد من نجوم الفن،محمد رجب، محمد عز، محمود حجازى، عبير صبرى، راند البحيرى، دينا فؤاد،احمد حلاوة ،إيهاب فهمى، اشرف ذكى،اخراج اسماعيل فاروق،تأليف أحمد عبد الفتاح .

يشار أن الفنانة راندا البحيري شاركت فى بطولة فيلم"اوقات فراغ٢" بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الاول من فيلم"اوقات فراغ" وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، أحمد حاتم، عمرو عابد،كريم قاسم .