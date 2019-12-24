تراند اليوم : خالد سليم يروج لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل ” بلا دليل”

دعا الفنان خالد سليم متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاهدة الحلقة الأخيرة عن طريقة الترويج لشخصيته في مسلسل “بلا دليل”.

وقال الفنان خالد سليم في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء الاثنين، “فاكرين عمر بركات شخصية الطاووس بكبريائها وغرورها وشرها.. فاكرين طيب قلبه الطيب وحنيته مع هنا؟ فاكرين إزاي كان ابن اصول واستحمل حبيبة ووقف جمبها وهى فى السجن؟؟ .. يا ترى بعد دا كله نهايتك هتكون إيه يا عمر؟ تابعوا الحلقة الأخيرة من مسلسل بلا دليل”.

ومسلسل “بلا دليل” من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد لطفي شاهين.