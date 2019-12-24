تراند اليوم : لهذا السبب ..توقفت هند صبري عن عمل مشاهد جريئة

الفنانة هند صبري عن فيلمها الأخير “نورا تحلم”، موضحة أن الفيلم يصور ردّة فعل مجتمع ذكوري تجاه الخيانة الزوجية المرتكبة من طرف امرأة مقارنة برجل.

أضافت خلال حوارها بموقع “هسبريس”، أن السينما العربية اعتادت على تقديم “المرأة الضحية” سواء ضحية عنف ممارس عليها، أو امرأة تقدم تضحيات من أجل إنقاذ أسرتها، حتّى إن كانت تعيش أوضاعا تعتبر صادمة في مجتمعات أبوية، لافتة إلى أن ما أثارها في شخصية “نورا” هو أنّها تضع مسافة بين الأحكام المسبقة عن الشخصيات النسائية الضحايا.

وبسؤالها عن تخليها عن المشاهد الجريئة، رغم “سخونة” الفكرة، أكدت أن المخرجة هند بوجمعة اختارت منذ البداية تصوير فيلم جريء الطرح دون أن تتخلله مشاهد صادمة على الشاشة، والاعتماد على قوة المشهد خارج “الكادر”؛ في حين تترك الباقي لمخيلة المتلقي وقوة تشخيص الممثلين.

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تابعت: “يمكن القول إنّي تخليت عن أدوار الجرأة التّي تعتمد على المشاهد الصادمة لجذب الجمهور؛ لكن ما زلت متشبثة بجرأة المواضيع والفكرة، لأن سيكولوجية الجمهور تغيرت، ولم تعد الصدمة تنفع من أجل إثارة الجدل حول عمل ما”.

‎نورا تحلم” هو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري، ولطفي العبدلي وبمشاركة كل من حكيم بومسعودي، ‏وإيمان ‏شريف، ‏وجمال ساسي، وسيف الضريف، “ومن إنتاج شركة بروباجندا، عماد مرزوق، من إخراج التونسية هند ‏بوجمعة في ‏أول ‏أعمالها‎.

يشار إلى أن هند صبري، كانت قد شاركت مؤخرًا في فيلم “الفيل الأزرق 2” وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعدما تجاوز الـ 100 مليون جنيه، منذ إنطلاق عرضه بالسينمات يوم 25 يوليو الماضي.

“الفيل الأزرق 2” بطولة كلاً من كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ‏شيرين رضا، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد‎