تراند اليوم : مدحت العدل عن ماجدة الرومي: حلم وتحقق

قال الشاعر والسيناريست مدحت العدل، إنه تمنى طوال حياته أن تغني له الفنانتان ماجدة الرومي وفيروز: “أخيراً ماجدة غنت وتبقت فيروز.. وماجدة تمثل بالنسبة لي كل شيء راقي وصافي وكل شيء نبيل وكان نفسي أشتغل معاها وجاءت الفرصة، وهي لم تطلب مني شخصياً، بل طلب مني من خلال تحدي القراءة العربية وهي فعالية عربية مهمة للشيخ راشد ابن مكتوم من خلال مسابقات اللغة العربية.

حيث إنها بداية الهوية واللغة العربية هي الهوية في عصر العولمة، ومن ثم كانت مسابقات القراءات على مدار أربع سنوات قرأ خلالها 13 مليون كتاب خلال هذه الفترة”.

وأضاف العدل، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية “الحدث”، أنه طلب منه كتابة الأغنية في حفل تكريم القراء ثم كتبت الكلمات وقلت له “من سيغني؟ ثم عرفت أنها ماجدة الرومي فقمت بتغيير بعض الكلمات وفقاً لهويتها ورغم أنني أكتب باللغة العامية كتبت لها باللغة العربية الفصحى فكل فنان له هويتها وهاتفتها ومن كتر سعادتي كنت عاوز أسجل المكالمة وطلبت مني تغيير بعض الكلمات وكانت في خجل خوفا من إني أزعل فقلت لها هغيرها عشان أنتي ماجدة الرومي”، مشيراً إلى أن ماجدة الرومي تملك حناناً دفاقاً تشعرك مرة أنها ابنتك وأخرى أنها أمك.