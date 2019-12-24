تراند اليوم : بالصور.. مي عمر ترتدي فستان زفاف بقيمة 15 مليون دولار

توج مصمم الأزياء هاني البحيري العرض رقم 100 في مشواره، بتقديم فستان زفاف يعتبر الأغلى هذا العام.

التفاصيل، اعتمد البحيري في عرضه على الفنانة مي عمر لتقدم فستان زفاف مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، تقدر قيمته بأكثر من 15 مليون دولار، وفقاً للتقارير الصحفية.

العرض السنوي للبحيري أقيم بالقاعة الكبرى بأحد الفنادق وقدم خلاله البحيري 100 سواريه وفستان زفاف على أحدث خطوط الموضة العالمية لعام 2020، وقد صمم البحيري ونفذ 7 سواريهات تحمل فكرة ورؤية للفنانة رجاء الجداوي، مخصصة للنساء فوق سن الـ40، وتخلل العرض فقرة غنائية للنجم اللبناني وائل جسار.

يذكر أن هذه ليست أول مرة يقدم البحيري فستانًا يصفه خبراء الموضة بالأغلى، فقد قدم العام الماضي فستان زفاف قدمته الفنانة اللبنانية نيكول سابا قدرت قيمته حينها بأكثر من 200 مليون جنيه مصري.