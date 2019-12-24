كيف تضامنت ” نادين نسيب نجيم “مع مسلمي الصين ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أعلنت فيها عن تضامنها مع مسلمي الصين ” الإيغور ” وغضبها من ما يتعرضون له من تعذيب .

فكتبت نادين نسيب نجيم في تغريدتها قائلة : ” إنَّما المُؤمنونَ إخوة .. ما يحصل لا يهدد فقط المسلمين بل يهدد معنى الإنسانية ” .