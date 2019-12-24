حسن الشافعي يطرح «مامي كوسا» بمشاركة أحمد سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت شركة “ذا بيسمينت ريكوردز” للإنتاج الفني أن الفنان حسن الشافعي بصدد إطلاق أحدث أعماله الغنائية في أول شهر يناير المقبل 2020، وذلك مع بداية العام الجديد وهي أغنية تحت اسم “مامي كوسا”، والتي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية “إسلام كنكة” في أول لقاء يجمع بين الثلاثة.

والأغنية الجديدة من كلمات منة عدلي وإسلام كنكة، وألحان إسلام كنكة وأحمد سعد وخالد.

وكان الموزع الموسيقي حسن الشافعي قد قام بنشر البوستر الدعائي للأغنية والفيديو الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، منوها أن الأغنية سيتم الاعلان عنها في بداية عام 2020.

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وتم تصوير الفيديو الخاص بالأغنية في قصر المانسترلي باستخدام إضاءة حديثة ليعكس المكان طبيعة الأغنية التي تجمع بين الشرقي والغربي، حيث تجمع الأغنية بين الموسيقى اللاتينية و الموسيقى الشرقية.

وتعتبر الأغنية هي السابعة التي يقدمها حسن الشافعي، حيث كانت آخر أعماله “قلبك وين” والتي تعاون فيها مع الفنان الليبي “بهجت” و تم طرحها في يونيو 2019 وتصدرت الاغنية قائمة الاغاني الاكثر استماعا علي Spotify في ٢٠١٩.

وقال محمد الشاعر، مدير “ذا بيسمينت ريكوردز”، أن الأغنية الجديدة تأتي نتاج تعاون على عدة مستويات بين الأشخاص الذين اشتركوا في تقديمها، من الكلمات إلى الألحان و الموسيقى، وستناقش نماذج العديد من الشخصيات التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا.

وأضاف الشاعر أن الفنان أحمد سعد وإسلام كنكة سيظهران بشكل مختلف كما يبدو من البوستر الدعائي وسيظهر ذلك الاختلاف واضحا في الڤيديو الخاص بالأغنية.