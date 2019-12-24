أجواء رومانسية بين علياء بهات ورانبير كابور.. صور

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
شوهد كل من علياء بهات ورانبير كابور في حالة من الرومانسية في عيد ميلاد صديقتها أكانشا رانجان الجمعة 21 ديسمبر، في صورة تناقلتها المواقع الفنية إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي.
بينما كان رانفير سينغ وديبيكا بادوكون يتصدران عناوين الصحف في وقت سابق، أصبح رانبير كابور وعلياء بهات أكثر انفتاحًا مع المساعد الشخصي الرقمي.
حضر رانبير وعليا معًا حفلة عيد ميلاد صديقتها أكانشا رانجان ليلة الثلاثاء 18 ديسمبر، كما شاركت الممثلتان آثيا شيتي Athiya Shetty وفاني كابور Vaani Kapoor في الحفلة كذلك.
مؤخرا، استمتع رانبير وعليا بعطلة رومانسية في كينيا. على الرغم من أن عليا لم تشارك أي صور لهما، إلا أن إحدى صفحات المصورين قد نشرت صورًا لهما وهما يرتديان ملابس سفاري. ووفقا للتقارير، كان الممثلون يقضون عطلة في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا.
عند عودتهم إلى الهند، رحبت عليا بوالد رانبير كابور ريشي كابور في الوطن. كان الممثل المخضرم قد عاد لتوه إلى مومباي، بعد تلقيه علاجًا من السرطان في الولايات المتحدة لمدة عام.
سيظهر الثنائي معًا لأول مرة في فيلم براهماسترا، الذي سيصدر في يونيو من العام المقبل. وصف المخرج آيان موخرجي علاقتهما بـ “النور الهادي” للفيلم.
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