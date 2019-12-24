مُجرمة عالمية تقاضي بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شيلا بيرنستيل، والمعروفة باسم ما أناند شيلا، مجرمة أمريكية من أصل هندي سويسري ومدانة سابقة باسم حركة راجنيش. في عام 1986 اعترفت بأنها مذنبة بمحاولة القتل والاعتداء لدورها في هجوم راجنيش الإرهابي 1984.

في مقابلة مع هندوستان تايمز، كشفت ما أناند شيلا أنها قامت برفع دعوى قضائية على ممثلة بوليوود الشهيرة التي تحولت إلى هوليود، بريانكا شوبرا، والتي أعلنت أنها تعمل على ببطولة فيلم سينمائي يعتمد على سيرة حياتها السابقة.

رفضت المرأة البالغة من العمر 70 عامًا، والتي حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانتها بمحاولة القتل والاعتداء لدورها في هجوم راجنيش الإرهابي البيولوجي عام 1984، الإذن بإنتاج أي فيلم من هذا القبيل.

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وقالت عن بريانكا، في مقابلة “أخبرتها أنني لا أسمح لها بتصوير فيلم لأنني لم اخترها. في سويسرا، رفعت دعوى قضائية، كما بعثت لها رسالة عبر البريد الإلكتروني كشفت فيها عن ربفضي لعمل الفيلم”.

في “عرض إلين ديجينيريس”، قالت بريانكا شوبرا إنها تعمل على سيرة حياة تستند إلى حياة ما أناند شيلا. كما كشفت أن الفيلم من إخراج باري ليفينسون. ومع ذلك، تقول أناند شيلا إنه إذا تم إنتاج فيلم، فإنها تريد من الممثلة الشابة علياء بهات أن تلعب دورها على الشاشة الكبيرة.

يُشار إلى أن شيلا قد حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا وتم إطلاق سراحها بعد 39 شهرًا في عام 1984 بسبب هجوم Rajneeshee الإرهابي البيولوجي الذي تضمن التسمم الغذائي لـ 751 شخصًا في دالاس، بولاية أوريغون.