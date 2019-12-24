9 ملايين جنيه تكلفة ديكور الفيلم المصري "يوم 13"

أبطال فيلم "يوم 13" في كواليس التصوير

تكلف ديكور القصر الذي يشهد تصوير الفيلم المصري "يوم ١٣" ٩ ملايين جنيه، وقام بتشييده مهندس الديكور باسل حسام، ويعد هذا العمل التجربة الأولى في التي تقدم بتقنية "3D" تاريخ السينما العربية.

والفيلم -الذي يخرجه وائل عبدالله- استغرق وقت بناء الديكور الخاص به 3 أشهر، بخلاف المدة التي استغرقتها مرحلة الاستقرار على التصميمات واختيار المفروشات والإكسسوارات، والتي استغرقت أيضاً 3 أشهر أخرى.

Advertisements

ويصنف الفيلم باعتباره من أفلام الرعب والإثارة والتشويق، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وبطولة أحمد داوود ودينا الشربيني ونسرين أمين وشريف منير وجومانا مراد وأروى جودة ومحمد شاهين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.

ونشرت الفنانة نسرين أمين صورة عبر حسابها على موقع "أنستقرام" من كواليس التصوير، بصحبة الفنانين أحمد داوود ودينا الشربينى ومحمد شاهين والمخرج وائل عبدالله.



