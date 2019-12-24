- 1/2
- 2/2
هشام لاشينالثلاثاء 2019/12/24 08:11 م بتوقيت أبوظبي
أبطال فيلم "يوم 13" في كواليس التصوير
تكلف ديكور القصر الذي يشهد تصوير الفيلم المصري "يوم ١٣" ٩ ملايين جنيه، وقام بتشييده مهندس الديكور باسل حسام، ويعد هذا العمل التجربة الأولى في التي تقدم بتقنية "3D" تاريخ السينما العربية.
والفيلم -الذي يخرجه وائل عبدالله- استغرق وقت بناء الديكور الخاص به 3 أشهر، بخلاف المدة التي استغرقتها مرحلة الاستقرار على التصميمات واختيار المفروشات والإكسسوارات، والتي استغرقت أيضاً 3 أشهر أخرى.
ويصنف الفيلم باعتباره من أفلام الرعب والإثارة والتشويق، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وبطولة أحمد داوود ودينا الشربيني ونسرين أمين وشريف منير وجومانا مراد وأروى جودة ومحمد شاهين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين.
ونشرت الفنانة نسرين أمين صورة عبر حسابها على موقع "أنستقرام" من كواليس التصوير، بصحبة الفنانين أحمد داوود ودينا الشربينى ومحمد شاهين والمخرج وائل عبدالله.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 ملايين جنيه تكلفة ديكور الفيلم المصري "يوم 13" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.