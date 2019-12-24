تكريم "فرقة رضا" في مصر بمناسبة 60 عاما على تأسيسها

تكرم وزارة الثقافة في مصر، الخميس، 14 شخصية من مؤسسي ورموز "فرقة رضا" للفنون الشعبية الذين ساهموا بإبداعاتهم في ترسيخ أحد أشكال الفنون الشعبية، ونشرها في المجتمع المصري، وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس الفرقة.

وتنظم الوزارة احتفالية تستمر على مدار أسبوعين تنطلق، الخميس، على مسرح البالون، ويخرجها الفنان خالد جلال، وتشمل عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة "فرقة رضا"، وجولاتها داخل الوطن وخارجه.

وتسلم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم دروع التكريم لمؤسسي الفرقة: محمود رضا، واسم الراحل علي رضا، وفريدة فهمي، واسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، واسم مصمم الاستعراضات الراحل حسن عفيفي.

وكذلك سيتم تكريم نبيل مبروك من الجيل الأول للعارضين، واسم الممثل والعارض ومصمم الاستعراضات الراحل حسن السبكي، واسم العارض ومصمم الاستعراضات الراحل حمادة حسام الدين، والجداوي رمضان، أحد فناني الجيل الثاني للفرقة ومديرها الأسبق.

كما سيتم تكريم اسم العارضة نفين رامز، والفنانة هناء الشوربجي، والفنانة لطيفة توفيق لحام، والفنانة ليلى عبدالغني، والمطرب محمد رؤوف.

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وبعد ذلك تقدم الفرقة مجموعة من التابلوهات الاستعراضية التي اشتهرت بها، منها "رنة الخلخال"، و"العرقسوس"، و"يا وردة يا بلدي"، و"الحجالة"، و"العصايا"، إلى جانب فاصل من أعمال الموسيقار علي إسماعيل، يضم معزوفتي "خان الخليلي"، و"الكرنك".

وفرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا، بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي، بمساندة أستاذ الهندسة الدكتور حسن فهمي.

وقدمت الفرقة أول عروضها في أغسطس/آب 1959، وفي عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة، وتولى إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا.

كما كوّن الموسيقار علي إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

وقامت الفرقة ببطولة 3 أفلام سينمائية، لاقت نجاحاً جماهيرياً عريضاً، هي "إجازة نصف السنة"، و"غرام في الكرنك"، و"حرامي الورقة".

كما طافت مختلف دول العالم، ونجحت في تحقيق المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية التي مثلت مصر خلالها.

وقدمت الفرقة أكثر من 3000 عرض عالمي، في أهم وأعرق المسارح، منها مسرح هيئة الأمم المتحدة (نيويورك) و(جنيف)، والأولمبيا (باريس)، وألبرت هول (لندن)، وبيتهوفن (بون) الألمانية، ستانسلافسكي (الاتحاد السوفيتي).