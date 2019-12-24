نجوم هاجموا محمد رمضان بعد إصراره الدائم على وصف نفسه بـ "نمبر وان"

شهدت الفترة الأخيرة، توتر علاقة النجم محمد رمضان بعدد من نجوم الوسط الفني، خاصة بعد إصراره الدائم على وصف نفسه "نمبر وان"، سواء في المواسم الدرامية أو السينمائية.ومن أبرز النجوم الذين انضموا مؤخرًا لقائمة المهاجمين لمحمد رمضان، المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والذي وصفه بالقدوة السيئة وذلك لاحتواء أفلامه على مشاهد عنف وقتل.ولم يكن "الشرقاوي" وحده من شن هجومًا على "رمضان"، بل سبقه الفنان محمد صبحي، الذي وصف ما يقدمه محمد رمضان من أغاني وأفلام بـ"الفن العشوائي"، الذي لن يستمر مهما حقق نجاحات مؤقتة.

أما الفنان يوسف شعبان، فقد أكد رفضه العمل مع محمد رمضان بأي عمل فني. ورغم أن نقابة المهن الموسيقية تمنح تصاريح لمحمد رمضان لإحياء حفلات غنائية، إلا أن هاني شاكر شن هجومًا حادًا على كليباته، مؤكدًا أنها تتنافى مع أخلاقيات المجتمع ومبادئه. أما الفنانة سميرة عبد العزيز، فقد أثارت جدلاً كبيرًا بتأكيد رفضها تجسيد دور والدة محمد رمضان، قائلة خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية: "أنا مخلفش ده"، لتؤكد اعتراضها عما يقدمه من أعمال فنية.

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