شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: من دواعى سرورى المشاركة فى نجاح ديفيليه هانى البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة مى عمر، مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، على عرض الأزياء الخاص به رقم 100، حيث شارك مى عمر فى العرض من خلال ارتداء فستان من تصميم البحيرى.

وعلقت مى عمر على مجموعة من الفيديوهات التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام قائلة "هانينا يا صديقي العزيز هاني البحيري على عرض الأزياء رقم 100، وكان من دواعى سرورى أن أكون جزءًا من الاحتفال بنجاحك"

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هاني البحيرى أنهى الديفيليه السنوي بمفاجأة فستان زفاف مصنوع من الألماس الحر يقدر بنحو 15 مليون دولار وارتدت الفستان الفنانة مى عمر.



هانى البحيرى ومى عمر

ويتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.