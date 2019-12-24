شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعد جمهورها فى الكويت بفضفضة وحكايات من القلب.. اعرف الحكاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعدت الفنانة أصالة، جمهورها بحوار وفضفضة من القلب فى أخر حفلاتها العام الحالى بدولة الكويت بنهاية العام الحالى 2019 ، وذلك يوم الخميس الجارى 26 ديسمبر الجارى.

وقالت الفنانة أصالة :"يُسعدني أنّ أختتمّ حفلاتي هذا العامّ في الكويت الحبيبه، وسيكون لنا حوار فيه بعض من الفضفضة عنّ أحداث العام الّذي اقترب من نهايته ، سأغنّي ونحكي حكايات من القلّب ، بحلوها ومرّها".

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أصالة

وأضافت: "ونصنع معاً ذكرى نهاية هذا العام في الكويت يوم الخميس 26 ديسمبر في أرض المعارض".

يذكر أن الفنانة أصالة أحيت أمس حفل غنائى بموسم الدرعية، والذى انطلق تحت عنوان "ببعض من ذكرياتى.. تركى"، حيث شاركها كل من الفنانات أنغام وأسماء المنور وداليا مبارك وأميمة .