شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى عن أبطال علاء الدين: "كتيبة الإعدام.. ربنا ينصرنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 24 ساعة تفصل أبطال مسرحية، عن عرض المسرحية فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم ببطولة المسرحية كوكبة من النجوم على رأسهم أحمد عز.

ونشر المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه على إنستجرام صورة لأبطال المسرحية وعلق عليها قائلا "كتيبة الإعدام.. ربنا ينصرنا.. قبل العرض بـ 24 ساعة.. محتاجين دعوتكم.. مسرحية علاء الدين فى الرياض"، وسيتم عرضها على مسرح جامعة الأميرة نورا ابتداء من يوم 25 إلى 28 ديسمبر الحالي.



أبطال علاء الدين

وأقام بندر الإيداء، مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، أول أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لأسرة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض وكل أبطال العمل.

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدى الهوارى، وبطولة أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).