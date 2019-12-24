شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيه أفضل فستان وإطلاله للفنانة درة خلال 2019 × 20 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى أيام قليلة، على ختام عام 2019، وبداية استقبال عام جديد، وحرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة والأفضل على جميع الأصعدة، عبر الاستورى الخاص بها بحسابها الشخصى بموقع إنستجرام.









ونشرت النجمة التونسية أفضل أطلاله، وثانى أفضل إطلالة، وأفضل أطلاله بحسب تصويت الجمهور، وأفضل فستان ارتدته، وأفضل بورتريه ظهرت عليه، وأفضل غلاف مجلة، وأفضل ظهور أعلامى، بالإضافة إلى أفضل كواليس درامية شاركت فيها خلال 2019، كما شاركت بأفضل ميكاب ظهرت فيه، وأفضل لحظات من العام الماضى التى عاشتها.









واحتفلت درة مؤخراً بوصول عدد متابعيها على أنستجرام لأكثر من 10 مليون متابع، وحرصت على مساندتهم لها فى نجاحها وفرحها وحزنها، كما خضعت درة لجلسة تصوير جديدة بهذه المناسبة.





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ويعرض حاليًا لدرة مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوى، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.











































