شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تحتفل بالكريسماس مع سانتا كلوز وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مراسم الاحتفال بأعياد الكريسماس حيث نشرت صورة جديدة لها على حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، بجانب رجل عجوز يرتدى ملابس سانتا كلوز الاحتفالية وبجانبه امرأة ترتدى نفس الملابس، وسخرت من نظرتها لها وهى بجانب زوجها قائلة "يبدو أن ماما سانتا بتغير.. عيد ميلاد سعيد".

وتستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس ضمن حفلات رأس السنة وذلك يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجارى، ليكون هذا الحفل هو الثانى لينكول منذ بدء الأحداث فى بلدها لبنان خاصة وأنها اعتذرت عن أكثر من حفل طوال الفترة الماضية.



نيكول سابا تحتفل بالكريسماس

وكان الحفل الأول لنيكول بعد اندلاع الأحداث فى لبنان، فى أحد النوادى بمنطقة مدينة نصر الشهر الماضى، وحرصت نيكول خلال الحفل أن ترفع علم بلادها لبنان، دعما للثورة اللبنانية، ونشرت بعدها على حسابها بموقع "انستجرام" صورتها بالعلم ومقطع فيديو من الحفل، وعلقت: "أحلى وأكبر تحية لثورة بلدي لبنان من أم الدنيا مصر، بنحبك يا لبنان".