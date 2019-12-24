"أنا من معجبينك".. سليمان عيد يكشف سر هذة الجملة بينه وبين محمد حماقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفنان الكوميدى سليمان عيد، إعجابه الشديد بالمطرب محمد حماقى، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، حيث ذكر موقف طريف دار بينهما فى الصورة المعروضة، قائلا: "جانب من لقائى مع حماقى لسه هقوله بحبك ومن معجبينك سبقنى وقالى أنا بحبك ومن معجبينك اتكسفت أوى زى ما أنتوا شايفين". ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد حماقى خلال العام الحالى فى إحياء حفلات الاحتفال برأس السنة الجديدة، فى أحد الفنادق بالتجمع الخامس يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر.

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