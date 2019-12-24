بانورما الجميلة 2019: نانسي عجرم: أنجبت ليا سُرقت في تركيا وكُرمت في ماليزيا

هذا العام لن تنساه نانسي عجرم، فقد أنجبت خلاله ابنتها الثالثة ليا، ورغم إجازة الأمومة، كانت الأنشط فنياً، أحيت حفلات ناجحة، وتمّ تدشين تمثال شمع لها في ماليزيا، وكرّمت في مصر كأفضل فنانة عربية، كما اختارتها اليونيسف لتشجيع الرضاعة الطبيعية.

ليا

في الأوّل من فبراير الماضي، وضعت نانسي ابنتها الثالثة ليا لتنضم إلى شقيقتيها ميلا وإيلا، وتتوّجها رسمياً بلقب أم البنات.

واستحوذت ليا طوال العام على اهتمام متابعي نانسي، التي لم تبخل عليهم بنشر صورها، كما أطلقت أغنية ترحيبيّة بها فور ولادتها.

كليب مرّ مرور الكرام

بعد الضجّة الكبيرة التي حظي بها كليب "بدنا نولّع الجو"، أطلقت نانسي في يوم الحب، كليب أغنية "الحب زي الوتر"، التي أطلقتها قبل سنتين. ورغم أنّ الكليب صوّرته تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان، إلا أنّه لم يأتِ بجديد ومرّ مرور الكرام، مع أنّ نانسي ارتأت تصويره قبل إنجابها ليعوّض فترة غيابها خلال مرحلة إجازة الأمومة.

اليونيسف تنشر صورتها وابنتها ليا

بعد مرور ثلاثة أسابيع على ولادتها، نشرت الفنانة نانسي عجرم أول صورة لها مع إبنتها ليا وهي تقوم بإرضاعها.

وتحدثت نانسي عجرم عن أهمية تجربة الرضاعة الطبيعية، وفائدتها بالنسبة إلى الطفل، كونها تساهم بالتواصل بينه وبين والدته وتجعله يشعر بالأمان والحب والإهتمام.

منظمة اليونيسف في إيطاليا، اختارت صورة نانسي وهي ترضع إبنتها ليا لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وقامت بنشرها عبر حسابها على "إنستقرام"، للإشادة بتجربتها كفنانة وكسفيرة للنوايا الحسنة في لبنان الترويج للرضاعة الطبيعية.

رسالة غاضبة من مطار بيروت

في شهر يوليو، نشرت نانسي فيديو من مطار بيروت الدولي، أعربت فيه عن غضبها وإنزعاجها، بسبب الإزدحام الشديد والفوضى في المطار، ووجّهت رسالة إلى المسؤولين في لبنان دعت فيها لتنظيم أمور الناس، خصوصاً وأنها إنتظرت لساعات طويلة وهي تحمل إبنتها ليا التي لا تتجاوز الـ 5 أشهر من عمرها، مؤكدة أن طفلتها بكت لمدة ساعة على كتفها كما غيرها من الأطفال مع أمهاتهم، موضحة أنها تتحدث كمواطنة وليس كفنانة.

وزيرة الداخلية ريا الحسن اتصلت بنانسي للوقوف منها على حقيقة ما جرى، ووصل الفيديو الذي نشرته نانسي إلى ملايين المشاهدات، الأمر الذي أثبت فعالية دور الفنان في إعلاء الصوت في القضايا الوطنية والاجتماعية الملحّة.

نانسي وزوجها فادي الهاشم

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تمثال شمع في ماليزيا

في شهر يوليو، تمّ تدشين تمثال لنانسي مصنوع من الشمع في ماليزيا، لتكون نانسي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.

تعرّضت للسرقة في تركيا

تعرضت نانسي للسرقة، على يد الفنانة التركيّة Çağla التي قامت باستنساخ حرفي لفكرة كليب "ماتيجي هنا" حتى أن المغنية التركية إعتمدت نفس لوكات نانسي.

ولم تقم نانسي بأي خطوة قانونية تجاه المغنية التركية.

نانسي وابنتاها ميلا وايلا

ذا فويس كيدز

انضمّت نانسي إلى الموسم الجديد من "ذا فويس كيدز"، بعد انسحاب زميليها من الموسمين الماضيين كاظم الساهر وتامر حسني من البرنامج، لينضم إليه عاصي الحلاني ومحمد حماقي.

وقد صوّرت نانسي معظم حلقات الموسم، الذي يبدأ عرضه الأسبوع المقبل.

أفضل مطربة عربية

في بداية العام الدراسي، لبّت نانسي دعوة "جامعة الدلتا" في مصر، حيث أحيت حفلاً بحضور غير مسبوق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات، وحصلت على التكريم الرسمي من إدارة الجامعة كأفضل مطربة عربية.

مكرمة في مصر

عام مثمر فنياً

أحيت نانسي خلال هذا العام حفلات في مختلف الدول العربية من مصر والسعودية وعمان والإمارات وغيرها، وشهدت حفلاتها نجاحاً كبيراً، ورغم تأجيل ألبومها الجديد، ظلّت نانسي حاضرة بقوّة على الساحة الفنية، لتختم عامها في الإمارات حيث ستستقبل العام الجديد.

نانسي مع زوجها وبناتها