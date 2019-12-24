صور: وفاء الكيلاني في حضن تيم حسن وما حقيقة حملها؟

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نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة لها وهي في أحضان زوجها النجم السوري تيم حسن، واكتفت بوضع قلب أحمر بدون كتابة أي تعليق.
الصورة حظيت بإعجاب متابعي وفاء، وحظيت بما يقارب الـ90 ألف إعجاب في غضون ساعات قليلة، إلا أنّ البعض تساءل عن سبب وجود أثر للدموع في عيني وفاء.
البعض لمّح إلى أنّ وفاء حامل من تيم، وأنّها التقطت الصّورة بعد أن زفّت إليه الخبر السعيد، إلا أنّه لم يعرف ما إذا كانت هذه تحليلات أم تسريبات من مصادر مقرّبة من الزوجين.
يذكر أنّ صور الثنائي تحظى دوماً بالكثير من التعليقات الإيجابية، خصوصاً أنّ وفاء مقلّة في نشر صورها مع تيم، وتختار المناسبات لتنشر صوراً رومانسية لدحض الشائعات وآخرها طلاق الزوجين.
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