صور: مي عمر بفستان زفاف قيمته 15 مليون دولار



ارتدت الممثلة المصرية مي عمر فستان زفاف مرصع بالألماس والأحجار الكريمة تقدر قيمته بأكثر من 15 مليون دولار، حمل توقيع مصمم الأزياء المصري هاني البحيري العرض رقم 100 في مشواره بعالم الموضة، أقيم بالقاعة الكبرى لفندق الريتز كارلتون وقدم خلاله البحيري ١٠٠ فستان سواريه تحمل بعضها فكرة ورؤية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مخصصة للنساء فوق سن الـ ٤٠. حضر العرض الدكتورة صبورة السيد والدة المخرج محمد سامي زوج مي عمر، لطيفة التونسية، وائل جسار، وصفية العمري، أحمد زاهر وحرمه هدى وابنتهما ليلي، صابرين، داليا البحيري، هاني شاكر وحرمه نهلة، محمد ثروت وحرمه، نرمين الفقي، هاني رمزي وحرمه، إيهاب فهمي، فيفي عبده، ماجد المصري وحرمه، هبة السيسي، مني عبد الغني. Advertisements وتخلل العرض فقرة غنائية للنجم اللبناني وائل جسار. يذكر أن مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، قدم نفس الفكرة العام الماضي مستعينا بالنجمة نيكول سابا، وأعلن وقتها أن فستان الزفاف الذي ارتدته النجمة اللبنانية وقدر ثمنه بأكثر من 10 ملايين دولار "غير معروض للبيع"، وأشار إلي أن كلفة الفستان بغير المجوهرات ستبدو عادية جدا، لافتا إلي أن المجوهرات "أصلية" وتم وضعها على الفستان في آخر يوم قبل ارتداءه وسط حراسة أمنية مشددة.



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