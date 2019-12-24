سارة نخلة تتنازل عن حقوقها الشرعية وتطلب الخلع من زوجها

كشفت الممثلة السورية سارة نخلة أنها قررت التنازل عن كل حقوقها الشرعية بحثا عن حريتها بعد أن ملت المحاكم الشرعية، مؤكدة أنها تقدمت بدعوى خلع.



سارة نخلة أضافت عبر حسابها الخاص على موقع الفيس بوك: بما إنه كان عامًا مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم، فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدًا عن كل دا، وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص، النهاردة عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي وحياتي.

سارة نخلة: بقالي سنة ونص متمرمطة أمام المحاكم

وأضافت نخلة: الله تعالى قال تسريح ٌ بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح ده، ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة، ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني، وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها، كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام، بس خلاص، هو شخص مؤدب وعلى دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي، وفداهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا.

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وتابعت قائلة: ألف كلمة مخلوع ولا أسمع إن عندي جلسة جديدة وحدة في ٢٠٢٠ بمحكمة الأسرة، خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض.

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أحمد عبدالله محمود هارب من تنفيذ حكم بالسجن

وكشفت سارة عن عدم تنفيذ حكم حبس زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود عامين بعد إدانته بتبديد وصل أمانة لصالحها، مؤكدة أنه هرب وأغلق هاتفه ولم تتمكن قوات الأمن من العثور عليه، ولكنها واثقة من عودة أموالها.

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يذكر أن أحمد عبد الله محمود تزوج من سارة نخلة في شهر يناير عام 2015، ولم تثمر زيجتهما عن أي أطفال، وهو من أعلن الطلاق مشيرا إلي وقوع خلافات عديدة بينهما لم يتم حلها، وقال إن الطلاق كان ضرورة.