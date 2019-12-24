كنزي ابنة عمرو دياب تكشف عن صور حبيبها للمرة الأولى

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب والتي تبلغ من العمر ٢٠ عاما، أول صورة لها برفقة حبيبها عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع انستقرام.



الصورة التقطت على ظهر مركب داخل جزيرة، حيث ظهرت كنزي مع شاب أسمر يتبادلان نظرات الإعجاب، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، وسبق أن نشرت كنزي صورة لنفس الشاب من رحلة سفاري دون أية تعليق.

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يذكر أن كنزي البالغة من العمر 20 عاما وصلت إلى القاهرة ولكنها لم تظهر برفقة والدتها زينة عاشور التي التقطت صورا لها في القاهرة، في جلسة خضعت لها مع مصور زوجها عمرو دياب.



ولا تزال زينة عاشور ترفض حتى الأن حسم طبيعة علاقتها بوالد أطفالها عمرو دياب، فلا تؤكد استمرار الزواج ولا وقوع الطلاق بينعما.