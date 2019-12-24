بعد اعتذار انعام سالوسة.. سميحة أيوب والدة نادية الجندي في نساء من دهب

سميحة أيوب والدة نادية الجندي في نساء من ذهب

تعاقدت الفنانة سميحة أيوب على بطولة مسلسل نساء من ذهب الذي سيقوم ببطولته الفنانة نادية الجندي والفنان نبيلة عبيد، والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل على إحدى الفضائيات العربية ومن إنتاج صادق الصباح.

وتجسد سميحة أيوب داخل أحداث العمل دور والدة الفنانة نادية الجندي، حيث كان مرشح لأداء هذا الدور الفنانة إنعام سالوسة ولكنها اعتذرت عنه مؤخراً.

اقرئي ايضا : منى عبد الغني تبدي رأيها في حلا شيحة بعد خلع الحجاب

Advertisements

سميحة أيوب تبدأ تصوير مسلسلها الجديد الشهر المقبل

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة سميحة أيوب تصوير أول مشاهدها بالعمل خلال الشهر المقبل، بعد أن تتم معاينة أماكن التصوير الذي يقوم به حالياً المخرج وائل إحسان، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها أمين جمال والعمل مأخوذ عن أحد الأعمال الأميركية، ومن المقرر أن يتم تصوير أغلب أحداث الفيلم في لبنان وعدد من الدول الأوروبية، وسيشارك في بطولته الفنانة هالة فاخر والفنانة سهر الصايغ وجار التعاقد مع عدد من نجوم الدراما خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن الفنانة نادية الجندي كانت تحضر خلال الفترة الماضية لمسلسل جديد باسم المنظومة، ولكنها توقفت عنه بسبب الأزمة الإنتاجية التي واجهت العمل، وبعدها اتفقت مع المنتج محمد مختار على تقديم فيلم سينمائي جديد من ملفات المخابرات وتوقف أيضاً.

أما الفنانة نبيلة عبيد فابتعدت عن التمثيل منذ عدة سنوات، وكان آخر أعمالها كيد النسا.

اقرئي ايضا : د السقا يطارد تامر حسني في البرومو الجديد لـ«الفلوس»