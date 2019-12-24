منى عبد الغني تبدي رأيها في حلا شيحة بعد خلع الحجاب

هذا رأي منى عبد الغني في موضة خلع الحجاب

كشفت الفنانة منى عبد الغني عن رأيها في موضة خلع الحجاب التي اشتهرت طوال الفترات الماضية بين بين نجمات الفن، وقالت منى عبد الغني في تصريحات إعلامية خلال وجودها في حفل توزيع جوائز قناة نايل دراما إن خلع الحجاب حرية شخصية ليس أكثر ولا أقل، وأن حرية الشخص منا تنتهي عند حرية الآخرين، ويجب على الجميع احترام خصوصية الآخرين لأن ما يقوم به الشخص لن ينفع أو يضر غيره.

وأضافت عبد الغني أنه لا يصح لأي شخص التدخل في حريات أي شخص آخر، وكل فنانة سواء خلعت الحجاب أو ارتدت الحجاب فهذا أمر شخصي لهم.

منى عبد الغني: نجاة ابني من حادث كبير هو أفضل ما حدث لي في 2019

وأعلنت الفنانة منى عبد الغني أن أفضل ما تعرضت له خلال العام الجاري هو نجاة ابنها من حادث كاد يودي بحياته خلال الأشهر الماضية، وأنها خلال الفترات المقبلة ستستقر على عملها الفني المقبل الذي من المقرر أن تخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

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وكان آخر أعمال الفنانة منى عبد الغني مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وأحمد صيام وحنان سليمان وهنادي مهنى ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، والذي قالت عنه منى عبد الغني إنه من أفضل المخرجين الذين تعاونت معهم، وأن ماجد المصري قدم دوراً هاماً للغاية في المسلسل.



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