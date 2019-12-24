احمد السقا يطارد تامر حسني في البرومو الجديد لـ«الفلوس»

مشاهد أكشن تجمع بين السقا وتامر حسني في «الفلوس»

طرحت شركة نيوسينشري للإنتاج الفني البرومو الرسمي الثاني لفيلم الفلوس الذي سيخوض به الفنان تامر حسني موسم رأس السنة السينمائي.

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وظهر بالإعلان الفنان أحمد السقا خلال أحداث الفيلم وهو يقوم بمطاردة الفنان تامر حسني، ويجمع بينه وبين تامر حسني الكثير من مشاهد الحركة، وتدور أحداث الفيلم حول أحد النصابين الشباب الذي تستعين به إحدى الفتيات بعد أن تعرضت لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص ونهب كل ثروتها،

وتلجأ لهذا النصاب الشاب لكي يعيد لها ثروتها التي نهبت، ويظهر بالعمل الكثير من الخدع والألاعيب التي سيتفاجأ بها الجمهور.

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أحمد السقا يقوم بتصوير فيلم العنكبوت

فيلم الفلوس بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام ومن إخراج سعيد الماروق ومن تأليف محمد عبد المعطي، وسيطرح الفيلم بدور العرض خلال الساعات المقبلة، وكان من المقرر أن يكون هذا العمل هو آخر أعمال الفنان الراحل عزت أبو عوف ولكنه لم يصور به أي مشهد بعد أن وقع على عقود الفيلم وتم الاستعانة بأحد نجوم لبنان لتجسيد الدور بعد وفاة أبو عوف.

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من ناحية أخرى ينشغل الفنان أحمد السقا في تصوير فيلمه الجديد العنكبوت الذي يشارك في بطولته بجانب الفنانة منى زكي والفنانة ظافر العابدين وريم مصطفى وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما.

