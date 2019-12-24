كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:52 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورا لها برفقة شقيقها في الظهور الأول له معها في أحد مطاعم مدينة 6 أكتوبر .
وظهر شقيق منة فضالي الذي يعيش في كاليفورنيا بإطلالة غريبة حيث كان يضع طلاء الأظافر على يديه بالإضافة إلى ارتدائه الكثير من الحلي في رقبته ويديه .
وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور قائلة : ” مر وقت طويل يا أخي .. أنا سعيدة جدا للقائي بك .. احبك يا روحي ” .
ولاقت الصور عددا من الانتقادات من جانب متابعيها لما ظهر عليه شقيقها .. فجاءت التعليقات مثل : ” تصدقي عجبني أوي إنتوا الاتنين حاطين نفس طلاء الأظافر ” و ” يخليهم لبعض إزاي ده حاطط مانيكير ” .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول لشقيق منة فضالي ب ” المانيكير “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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