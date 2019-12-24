كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 05:52 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لداعية إسلامي كويتي الجنسية يزعم إنه ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين حسب ما ردده بعض الناشطين يتحدث فيه عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأسرة الحاكمة في قطر وحذر من غضبهم .
فقال الداعية في مقطع الفيديو : ” من تونس الخضراء أهديكم هذه الفائدة .. عرف لبني تميم دولتان عبر التاريخ الأولى دولة الأغالبة هنا في تونس والثانية دولة آل ثاني هناك في قطر ” .
وتابع : ” تذكرت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بنو تميم .. وتذكرت أيضا قول القائل إذا غضب عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا ” .
وهو الأمر الذي أثار غضب المتابعين وخاصة على موقع ” تويتر ” الذين علقوا بنفي أن يكون لبني تميم الذين يتحدث عنهم هذا الداعية وينسب لهم حديث الرسول عليه السلام أي علاقة بأسرة آل ثاني الحاكمة في قطر .
كما اتهموه بإنه يعمل على تزييف الحقائق والتاريخ ويسعى إلى الحصول على على هدايا أو رشاوى من قطر .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. داعية كويتي يقول : ” الرسول تحدث عن حكام قطر وأوصى بهم وحذر من غضبهم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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