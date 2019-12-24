أفيخاي أدرعي يدعو محمد صلاح للعب في إسرائيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، انتقادات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيهه رسالة مستفزة لمحمد صلاح لاعب المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول مبارح في كأس العالم للأندية 2019، في قطر”.

وأضاف: “كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في اسرائيل عن قريب!”.

Advertisements

وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات الغاضبة التي وجهها النشطاء لأفيخاي، وقال بعضهم: “محمد صلاح رفض يسلم بالايد علي فريقكم عايزه يجي يلعب عندكم”.

وعلق الإعلامي تامر أمين، على تغريدة أفيخاي، خلال حلقة برنامج “آخر النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “مالك أنت يا عم الحاج لك علاقة بالقصة، محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول وفاز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية، ما دخل إسرائيل في ذلك؟”.

ووصف تامر أمين، تغريدة أفيخاي بالسماجة، ورد على تغريدته قائلًا: “لا يا خويا مش هيلعب هون لحد مانتوا تفلوا من هون”.

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.