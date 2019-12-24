نجل شاروخان وهو يرقص في حفل مدرسته.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد ظهور باتشان في عائلة في الوظيفة السنوية لمدرسة آراديا باتشان، ظهر فيديو جديد حيث شوهد الممثل شاه روخ خان وهو يرقص مع الطلاب في نفس الحدث وكذلك أداء خا لابن للغير أبرام. نجل SRK أبرام هو أيضا طالب في مدرسة Dhirubhai Ambani الدولية.

يظهر في مقطع الفيديو النجمة ايشواريا Aishwarya Rai وزوجها ابهيشيك باتشان Abhishek Bachchan. بعد لمحة عن أداء ابرام مع زملائه في الفصل، يُظهر الطلاب الكبار يرقصون على أغنية Ye Jawani Hai Deewani، بينما يقف شاروخان يشاهد.

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وكان من بين النجوم الآخرين الذين رافقوا أطفالهم في هذا الحدث السنوي لارا دوتا وماهيش بوباثي مع ابنته سايرا وهريثيك روشان مع أبناء هريهان وهريدهان وكاريزما كابور مع الابن كيان راج كابور. كما تم رصد فيديا بالان وأرجون رامبال هناك.

وفي سياق آخر، لم يعلن شاروخان عن مشروعه الفني الجديد بعد أن استقبل الجمهور فيلمه الأخير “زيرو” اسقبال فاتر، مما تسبب بخسارة ضخمة له في إيرادات شباك التذاكر، وهو الأمر الذي دفع الممثل إلى التروي في اختياراته الفنية المستقبلية، وكذلك في الإعلان عن مشروعه الجديد.