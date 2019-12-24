هند صبري: هذا سبب ابتعادي عن المشاهد الجريئة في السينما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة التونسية هند صبري عن فيلمها الأخير “نورا تحلم”، والذي يدور ردّة فعل المجتمع الذكوري تجاه الخيانة الزوجية من المرأة مقارنة بالرجل.

وعن سبب ابتعادها عن المشاهد الجريئة بالفيلم، رغم جرأة الفكرة، أكدت أن المخرجة هند بوجمعة اختارت منذ البداية تصوير فيلم جريء دون أن تتخلله مشاهد صادمة على الشاشة، والاعتماد على قوة المشهد خارج “الكادر”؛ في حين تترك الباقي لمخيلة المتلقي وقوة تشخيص الممثلين.

وكشفت هند أنها ابتعدت عن تقديم المشاهد الجريئة لأن الجمهور تغير،حيث قالت: “تخليت عن أدوار الجرأة التّي تعتمد على المشاهد الصادمة لجذب الجمهور؛ لكن ما زلت متشبثة بجرأة المواضيع والفكرة، لأن سيكولوجية الجمهور تغيرت، ولم تعد الصدمة تنفع من أجل إثارة الجدل حول عمل ما”.

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وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير ، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، حيث ظهرت في صور الجلسة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع انستجرام”، بملابس طبع عليها حروف ‏عربية وطبعات إسلامية مميزة.‏

الفنانة التونسية أرفقت الصوربتعليق قالت فيه: ” للغة العربية سحر لا يستطيع أن يقاومه متذوق للأدب و الجمال و المعاني الجميلة”.